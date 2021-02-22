В Минобороны РФ рассказали, сколько танков будет закуплено в 2021 году

Российские сухопутные войска получат в 2021 году свыше 150 танков Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой. Армию также усилят танки Т-90М "Прорыв".

Российские сухопутные войска получат в 2021 году свыше 150 танков Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ с газотурбинной силовой установкой. Армию также усилят танки Т-90М "Прорыв".

Своими планами по оснащению Сухопутных войск в этом году поделились представители Минобороны РФ. Боевые машины поступят также в Казанское высшее танковое командное училище для обучения кадетов. Общее число заказанной бронетанковой техники достигает 800 единиц.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", — отмечается в сообщении.

Помимо танков войска будут усилены 120 боевыми машинами пехоты БМП-3 и партией их модернизированных предшественниц — БМП-2 из 380 единиц, которые получат боевое отделение "Бережок".