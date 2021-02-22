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20:35   22 Февраля 2021
Политика

Назаров объяснил Гордону, чем отличается Скабеева от украинских журналистов

Назаров объяснил Гордону, чем отличается Скабеева от украинских журналистов

Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон озадачил коллег проблемой Ольги Скабеевой. Он поинтересовался у ведущего телеканала «Наш» Макса Назарова, нравится ли ему российская телеведущая. Впрочем, его тут же прервали.

Разговор с Гордоном в очередной раз вылился в обсуждение российского телевидения. На вопрос Гордона о ведущей политической передачи «60 минут» Назаров на мгновение задумался и уточнил: «Как женщина?».

В этот момент его коллега прервала дальнейшие рассуждения и попросила придерживаться темы. Однако тот продолжал мысль. Назаров рассказал о споре с другом с ВГТРК:

«Он говорит: "Макс, Скабеевой за то, что она говорит в эфирах, платит государство. А вам всем платят олигархи". Я на секунду задумался», — признался телеведущий.

По мнению Гордона, «проблема Скабеевой» заключается в том, что ей придется вести программу одной, если ее супруг и коллега по «60 минут» Евгений Попов станет депутатом Госдумы РФ.

Позже Скабеева в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Гордона. Она с иронией отметила, что темы украинских передач не меняются год от года.

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#украина #гордон #скабеева #60 минут

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