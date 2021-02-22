Назаров объяснил Гордону, чем отличается Скабеева от украинских журналистов

Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон озадачил коллег проблемой Ольги Скабеевой. Он поинтересовался у ведущего телеканала «Наш» Макса Назарова, нравится ли ему российская телеведущая. Впрочем, его тут же прервали.

Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон озадачил коллег проблемой Ольги Скабеевой. Он поинтересовался у ведущего телеканала «Наш» Макса Назарова, нравится ли ему российская телеведущая. Впрочем, его тут же прервали.

Разговор с Гордоном в очередной раз вылился в обсуждение российского телевидения. На вопрос Гордона о ведущей политической передачи «60 минут» Назаров на мгновение задумался и уточнил: «Как женщина?».

В этот момент его коллега прервала дальнейшие рассуждения и попросила придерживаться темы. Однако тот продолжал мысль. Назаров рассказал о споре с другом с ВГТРК:

«Он говорит: "Макс, Скабеевой за то, что она говорит в эфирах, платит государство. А вам всем платят олигархи". Я на секунду задумался», — признался телеведущий.

По мнению Гордона, «проблема Скабеевой» заключается в том, что ей придется вести программу одной, если ее супруг и коллега по «60 минут» Евгений Попов станет депутатом Госдумы РФ.

Позже Скабеева в своем Telegram-канале отреагировала на заявление Гордона. Она с иронией отметила, что темы украинских передач не меняются год от года.