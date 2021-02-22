Три человека стали жертвами пожара в тюменской многоэтажке

Смертельный пожар произошел сегодня в Тюмени. В квартире на Московском тракте нашли тела трех человек. Возгорание произошло в многоэтажном доме вечером.

Смертельный пожар произошел сегодня в Тюмени. В квартире на Московском тракте нашли тела трех человек. Возгорание произошло в многоэтажном доме вечером.

Вспыхнувший вечером пожар в квартире панельного девятиэтажного дома на Московском тракте унес жизни троих взрослых людей, сообщили в региональном управлении МЧС. Погибших обнаружили пожарные.

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 17:07 по местному времени. Огонь охватил всю квартиру, в густом дыму оказались все лестничные пролеты до девятого этажа. На место выехали несколько пожарных расчетов. В ходе спасательной операции были эвакуированы около 20 человек, включая детей. На пожарище в одной из квартир были найдены тела трех человек. Следователям предстоит выяснить их личности и причины пожара.