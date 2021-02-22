Белоцерковская показала, как выглядит усыпанная цветами могила Грачевского

С момента смерти Бориса Грачевского прошло 40 дней. Екатерина Белоцерковская посетила его могилу и показала поклонникам фото с кладбища.

С момента смерти Бориса Грачевского прошло 40 дней. Екатерина Белоцерковская посетила его могилу и показала поклонникам фото с кладбища.

Художественный руководитель тележурнала "Ералаш" скончался 14 января 2021 года. Даже спустя 40 дней после смерти его могила усыпана цветами, которые приносят поклонники. Фотографию с Троекуровского кладбища вдова режиссера Екатерина Белоцерковская разместила в Stories своего Instagram, сообщает Пятый канал.

Также вдова Бориса Грачевского опубликовала стихотворение Марины Цветаевой "Имя твое". Это произведение поэтесса посвятила Александру Блоку.

"Говорят, что со временем будет легче. Но не мне. С каждым днем мне только хуже. Я пытаюсь… Но все тщетно", — написала Белоцерковская на своей страничке в социальной сети.

Актриса тяжело переживает утрату любимого супруга. Ранее она публиковала в своем аккаунте снимок, на котором запечатлела себя спустя месяц после ухода из жизни Бориса Грачевского. Если до этого звезда всегда отличалась цветущим видом, то сейчас она пренебрегает макияжем и надевает простую темную одежду. Также недавно Екатерина Белоцерковская показывала фотографию, сделанную во время беременности Филиппом — ее общим сыном с худруком "Ералаша".