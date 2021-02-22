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21:27   22 Февраля 2021
Россия

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Сегодня в Центре международной торговли в Москве официально объединились три партии — «За правду» Захара Прилепина, «Справедливая Россия» Сергея Миронова и «Патриоты России» Геннадия Семигина теперь заодно.

Кто и чем торгует — не слишком очевидно, но внутренняя конкуренция политических сил чувствуется уже на стойке регистрации. В лучших традициях русских сказок — три сына меряются талантами. 

«Справедливая Россия» встречает пришедших брендированным пакетом с блокнотом и ручкой. 

«За правду» пошла дальше и выглядит современнее — дарит участникам и журналистам шоппер со своим логотипом, проявляя заботу об экологии. За эту сферу у Захара Прилепина отвечает не появившийся сегодня — впрочем, как и всегда — американская звезда с якутскими корнями и российским паспортом Стивен Сигал

Семигинские «Патриоты», вероятно, самые продвинутые. Наслышаны о кризисе перепроизводства, тяжелом 2020-м и прочих невзгодах — не балуют собравшихся ничем! 

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Кстати, символично, что пакеты от Миронова общественность прячет в практичные сумки Прилепина. Выходит, ошибаются политологи, утверждая, что старая партия поглотила молодую — тем более, что писатель, ковавший боевую славу в окопах ЛДНР, настроен максимально амбициозно. В зале, где проходит съезд его движения, то и дело звучит категоричное: «Прилепина в президенты». 

К слову, по самому формату параллельных съездов тоже можно сделать интересные выводы. «Эсеры» заседают в классическом конгресс-зале: на входе — вода, на сцене — вода, в повестке — вода. А в воздухе — консервативный пафос. 

В той части, где собрались представители «правдолюбов», настроения противоположные. Пространство поклонников левых идей больше походит на кинозал, свет приглушен, а на сцене — огонь. По крайней мере, так оценивает творчество вечного гостя всех партийных встреч Алексея Поддубного (Джанго) сам Прилепин. Певец с гитарой исторически исполняет одну и ту же песню: 

«Здесь наша земля, мы не уйдём». 

Далее начинается настоящее представление (и демонстрация тезиса «мы молоды») — ведущий выводит на экран QR-код, предлагает делегатам подписаться на телеграм-канал для внутренних голосований и мониторинга расписания.

Члены «Справедливой России» в этот момент старомодно стоят под звуки гимна, а о «Патриотах России» вообще ничего не слышно — они расположились на четвертом этаже, в тридевятом царстве. Напоминает о них лишь то и дело мелькающее в речах спикеров имя Геннадия Семигина, который по уверениям собравшихся станет сопредседателем политического трехглавого симбиоза.

О царстве (читайте — царской России) напоминают, кстати, и яти, которыми по ведомому только им поводу команда Прилепина снабдила все указатели — это при том, что в «За правду» сплошь и рядом сталинисты, скучающие по временам Советского Союза, где, как известно, все было бесплатно и все было в кайф.

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Что тут говорить — даже глубоко верующий шоумен-священнослужитель Иван Охлобыстин окрестил Иосифа Виссарионовича родным человеком

Раздрай свойственен и команде экопроекта Прилепина, который звучно окрестили именем голливудской звезды — активисты «ЭкоСигала» по старинке выходят на сцену с агитплакатами из бумаги (да не простит их лес) — и это после трюка с QR-кодом. Непростительно. Картина маслом — и выступление ответственных за цифровизацию с собранием сочинений упомянутого выше Кобы в руках. 

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Забавно и то, что, объявив настоящую войну ЕГЭ, последователи Захара Прилепина сами устраивают опросы с вариантами ответа в том самом чате в Telegram. Выбирают главный политический шаг на ближайший год и базовый идеологический тезис. Последним становится «Справедливость — это когда сытно». 

Сытно, тем не менее, сегодня не всем. Организованный обед иллюстрирует, что одинакового распределения внутри объединенной партии не будет. Первым добравшимся достается каре ягненка, последним — остатки овощного салата. 

 — «Вот это, я считаю, справедливая Россия», — смеется один из участников, направляя в рот ложку с крем-супом.  

— «Народ стал более прожорлив, ничего не осталось, стоило на 15 минут задержаться!» — разводят руками пара обиженных мужчин. 

Зато неподалеку от стола раздора пир не прекращается. Скатерть-самобранка для журналистов пополняется с завидной периодичностью, но жемчужина пресс-комнаты — алкоголь. Красное и белое вино, а также что-то покрепче уже расслабило тех, кто должен следить за тем, чтобы остальные не расслаблялись.

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

Не задобрить градусом только язвительный «Дождь», который на каждом пресс-подходе в течение дня в лице смазливого юноши спрашивает про внесистемную оппозицию. Миронов и Семигин в ответ открывают зонты отрицания, а Прилепин традиционно обещает сразиться с любым представителем либерализма на дебатах. 

Пока до торжественного ужина с welcome-drink не дошло, дебатов в кулуарах не слышно, но лидер «эсеров» уже радуется, что представители прессы не ограничились обедом, а подошли к мероприятию обстоятельно. По его словам, на всех прошлых съездах после импровизированного праздника живота участие журналистов в мероприятии по обыкновению заканчивалось. 

Интересно, что объединение партий назначили в день рождения одиозного писателя Эдуарда Лимонова. Его коллега Прилепин утверждает, что если бы предшественник был жив, непременно похвалил бы его за происходящее.

Правда, верится в это с трудом. Вечно оппозиционный, колючий и несогласный деятель улицы скорее бы сморщился в лимонной улыбке, увидев, как «святая троица» жмет друг другу руки, пока сцена заливается торжественными фонтанами из искр. 

Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

После этого (попробуйте угадать!) — военная песня от безустанно поющего Джанго. Другие селебрити сегодняшних съездов таланты не демонстрируют, что, может быть, и к счастью. 

На итоговом пресс-подходе под привычными для «эсеров» желто-красными щитами сопредседатели новообразованной гидры с замысловатым названием «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сообщили, что все трое в правах равны, но чуть более «равным» оказался Сергей Миронов, который и был назван главой объединения.

Все трое обещают, что уверенно пойдут к социализму, которого доселе не видел мир (поведут ли других — не ясно). Встают и направляются в зал, где участников уже поджидает ужин. Здесь, пожалуй, остается пожелать лишь «приятного аппетита».

Окажется ли союз очередным трио лебедя, рака и щуки, покажут сентябрьские выборы в Госдуму.

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