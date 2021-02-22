Стали правдивей, стали патриотичней. «Справедливая Россия» официально сменила название

В московском Центре международной торговли сотни делегатов и журналистов увидели рождение новой объединенной партии.

Сегодня в Центре международной торговли в Москве официально объединились три партии — «За правду» Захара Прилепина, «Справедливая Россия» Сергея Миронова и «Патриоты России» Геннадия Семигина теперь заодно.

Кто и чем торгует — не слишком очевидно, но внутренняя конкуренция политических сил чувствуется уже на стойке регистрации. В лучших традициях русских сказок — три сына меряются талантами.

«Справедливая Россия» встречает пришедших брендированным пакетом с блокнотом и ручкой.

«За правду» пошла дальше и выглядит современнее — дарит участникам и журналистам шоппер со своим логотипом, проявляя заботу об экологии. За эту сферу у Захара Прилепина отвечает не появившийся сегодня — впрочем, как и всегда — американская звезда с якутскими корнями и российским паспортом Стивен Сигал.

Семигинские «Патриоты», вероятно, самые продвинутые. Наслышаны о кризисе перепроизводства, тяжелом 2020-м и прочих невзгодах — не балуют собравшихся ничем!

Кстати, символично, что пакеты от Миронова общественность прячет в практичные сумки Прилепина. Выходит, ошибаются политологи, утверждая, что старая партия поглотила молодую — тем более, что писатель, ковавший боевую славу в окопах ЛДНР, настроен максимально амбициозно. В зале, где проходит съезд его движения, то и дело звучит категоричное: «Прилепина в президенты».

К слову, по самому формату параллельных съездов тоже можно сделать интересные выводы. «Эсеры» заседают в классическом конгресс-зале: на входе — вода, на сцене — вода, в повестке — вода. А в воздухе — консервативный пафос.

В той части, где собрались представители «правдолюбов», настроения противоположные. Пространство поклонников левых идей больше походит на кинозал, свет приглушен, а на сцене — огонь. По крайней мере, так оценивает творчество вечного гостя всех партийных встреч Алексея Поддубного (Джанго) сам Прилепин. Певец с гитарой исторически исполняет одну и ту же песню:

«Здесь наша земля, мы не уйдём».

Далее начинается настоящее представление (и демонстрация тезиса «мы молоды») — ведущий выводит на экран QR-код, предлагает делегатам подписаться на телеграм-канал для внутренних голосований и мониторинга расписания.

Члены «Справедливой России» в этот момент старомодно стоят под звуки гимна, а о «Патриотах России» вообще ничего не слышно — они расположились на четвертом этаже, в тридевятом царстве. Напоминает о них лишь то и дело мелькающее в речах спикеров имя Геннадия Семигина, который по уверениям собравшихся станет сопредседателем политического трехглавого симбиоза.

О царстве (читайте — царской России) напоминают, кстати, и яти, которыми по ведомому только им поводу команда Прилепина снабдила все указатели — это при том, что в «За правду» сплошь и рядом сталинисты, скучающие по временам Советского Союза, где, как известно, все было бесплатно и все было в кайф.

Что тут говорить — даже глубоко верующий шоумен-священнослужитель Иван Охлобыстин окрестил Иосифа Виссарионовича родным человеком.

Раздрай свойственен и команде экопроекта Прилепина, который звучно окрестили именем голливудской звезды — активисты «ЭкоСигала» по старинке выходят на сцену с агитплакатами из бумаги (да не простит их лес) — и это после трюка с QR-кодом. Непростительно. Картина маслом — и выступление ответственных за цифровизацию с собранием сочинений упомянутого выше Кобы в руках.

Забавно и то, что, объявив настоящую войну ЕГЭ, последователи Захара Прилепина сами устраивают опросы с вариантами ответа в том самом чате в Telegram. Выбирают главный политический шаг на ближайший год и базовый идеологический тезис. Последним становится «Справедливость — это когда сытно».

Сытно, тем не менее, сегодня не всем. Организованный обед иллюстрирует, что одинакового распределения внутри объединенной партии не будет. Первым добравшимся достается каре ягненка, последним — остатки овощного салата.

— «Вот это, я считаю, справедливая Россия», — смеется один из участников, направляя в рот ложку с крем-супом.

— «Народ стал более прожорлив, ничего не осталось, стоило на 15 минут задержаться!» — разводят руками пара обиженных мужчин.

Зато неподалеку от стола раздора пир не прекращается. Скатерть-самобранка для журналистов пополняется с завидной периодичностью, но жемчужина пресс-комнаты — алкоголь. Красное и белое вино, а также что-то покрепче уже расслабило тех, кто должен следить за тем, чтобы остальные не расслаблялись.

Не задобрить градусом только язвительный «Дождь», который на каждом пресс-подходе в течение дня в лице смазливого юноши спрашивает про внесистемную оппозицию. Миронов и Семигин в ответ открывают зонты отрицания, а Прилепин традиционно обещает сразиться с любым представителем либерализма на дебатах.

Пока до торжественного ужина с welcome-drink не дошло, дебатов в кулуарах не слышно, но лидер «эсеров» уже радуется, что представители прессы не ограничились обедом, а подошли к мероприятию обстоятельно. По его словам, на всех прошлых съездах после импровизированного праздника живота участие журналистов в мероприятии по обыкновению заканчивалось.

Интересно, что объединение партий назначили в день рождения одиозного писателя Эдуарда Лимонова. Его коллега Прилепин утверждает, что если бы предшественник был жив, непременно похвалил бы его за происходящее.

Правда, верится в это с трудом. Вечно оппозиционный, колючий и несогласный деятель улицы скорее бы сморщился в лимонной улыбке, увидев, как «святая троица» жмет друг другу руки, пока сцена заливается торжественными фонтанами из искр.

После этого (попробуйте угадать!) — военная песня от безустанно поющего Джанго. Другие селебрити сегодняшних съездов таланты не демонстрируют, что, может быть, и к счастью.

На итоговом пресс-подходе под привычными для «эсеров» желто-красными щитами сопредседатели новообразованной гидры с замысловатым названием «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» сообщили, что все трое в правах равны, но чуть более «равным» оказался Сергей Миронов, который и был назван главой объединения.

Все трое обещают, что уверенно пойдут к социализму, которого доселе не видел мир (поведут ли других — не ясно). Встают и направляются в зал, где участников уже поджидает ужин. Здесь, пожалуй, остается пожелать лишь «приятного аппетита».

Окажется ли союз очередным трио лебедя, рака и щуки, покажут сентябрьские выборы в Госдуму.