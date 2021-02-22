Вора в розыске нашли в диване в Мурино

Петербуржца, которого больше полугода искали за мелкую кражу, нашли прятавшимся в квартире во Всеволожском районе. Там он пытался укрыться от полиции.

Петербуржца, которого больше полугода искали за мелкую кражу, нашли прятавшимся в квартире во Всеволожском районе. Там он пытался укрыться от полиции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Мурино преступника, который находился в федеральном розыске.

Хозяин квартиры обратился в дежурную часть с сообщением, что в его квартиру кто-то пытается попасть. Инцидент произошел на Петровском бульваре, 11/1. Посторонним мужчиной оказался правоохранитель, который объяснил перепуганному жильцу, что в его квартире скрывается вор.

Оказалось, что фигурант уголовного дела прятался в диване. Сотрудник полиции задержал 32-летнего петербуржца, который дважды был судим за кражу. Он находился с июля 2020 года в федеральном розыске.