Авиационные управляемые ракеты "Вихрь" пройдут глубокую модернизацию

Концерн "Калашников" планирует начать проведение работ по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь" уже в текущем году.

Концерн "Калашников" планирует начать проведение работ по модернизации авиационной управляемой ракеты "Вихрь" уже в текущем году.

Опытно-конструкторские работы по улучшению всех тактико-технических характеристик авиационной управляемой ракеты "Вихрь" пройдут в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе концерна на международной выставке IDEX-2021 в ОАЭ.

В "Калашникове" рассказали, что "Вихрь" можно будет применять на расстоянии до 10 км, а "Вихрь-1" – лишь свыше 8 км. Национальный центр вертолетостроения имени Камова и Миля и Минобороны РФ уже провели соответствующие работы.

Следует отметить, что ракета "Вихрь" применяется на ударных вертолетах Ка-52 и штурмовиках Су-25 для поражения наземных бронированных объектов, надводных и воздушных целей.