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19:33   22 Февраля 2021
Происшествия

Водитель изнасиловал пассажирку в Петербурге

Водитель изнасиловал пассажирку в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга села в серый Opel и стала жертвой насилия сексуального характера.

Первыми в полицию обратились сотрудники НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, которые рассказали правоохранителям о том, что к ним поступила 25-летняя девушка с диагнозом "изнасилование", передает телеканал "Царьград". Пациентку поместили в приемный покой.

Позднее она рассказала, что пыталась вернуться домой, когда рядом с ней остановилась иномарка, водитель которой предложил подвезти попутчицу до нужного места. Но когда машина остановилась возле дома на улице Димитрова, то шофер перебрался на заднее сидение, где напал на свою пассажирку, когда та собиралась выйти из автомобиля и расплатиться за поездку.

Стражи правопорядка уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

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#изнасилование #больница #спб

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