КНР готовит к запуску ракету с первым модулем космической станции

Китай планирует запустить первую национальную станцию, ракета-носитель прибыла на космодром, говорится в сообщении местных СМИ.

Китай планирует запустить первую национальную станцию, ракета-носитель прибыла на космодром, говорится в сообщении местных СМИ.

Ракета "Чанчжэн-5-би" (CZ-5B) находится на стартовой площадке, где специалисты начнут приготовления к запуску. В грузовом модуле находится модуль "Тяньхэ" — основа для будущей национальной космической станции Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа". Вскоре будет начат монтаж оборудования. Подготовка к старту проходит по штатному расписанию.

Китай намерен запустить 11 грузовых кораблей за два года для возведения первой станции на околоземной орбите. Внутри на постоянной основе смогут находиться до трех космонавтов. К базовому модулю планируется пристыковать две научные секции, благодаря чему станция примет Т-образную форму.