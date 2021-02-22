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19:30   22 Февраля 2021
Шоу-бизнес

Дуэт Daft Punk распался

Дуэт Daft Punk распался

Группа Daft Punk объявила, что прекращает свою деятельность. Музыканты сообщили об этом восьмиминутным видео на YouTube под названием «Эпилог». Это отрывок из их собственного художественного фильма «Электрома».

Представитель группы Катрин Фразье подтвердила новость о распаде дуэта, но не назвала журналистам причину.

Daft Punk создана в 1993 году французскими музыкантами Томасом Бангальте и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо.Участники группы не появлялись на выступлениях без костюмов, изображающих роботов. Коллектив завоевал семь премий Grammy.

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#франция #распад #музыка

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