Адвокат рассказал, кому достанется наследство актрисы Екатерины Градовой

Специалист напомнил о правилах распределения наследства в случае отсутствия завещания и рассказал, может ли претендовать на имущество артистки ее приемный сын.

Специалист напомнил о правилах распределения наследства в случае отсутствия завещания и рассказал, может ли претендовать на имущество артистки ее приемный сын.

Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" скончалась 22 февраля 2021 года. О смерти народной артистки сообщила Валерия Гущина, директор гильдии актеров Союза кинематографистов.

Актриса была замужем за Андреем Мироновым — от этого брака у нее есть дочь Мария. Затем артистка развелась с актером. Ее вторым супругом стал Игорь Тимофеев. Вместе они воспитывали приемного сына Алексея. Несмотря на отсутствие кровного родства, он имеет право претендовать на имущество Екатерины Градовой так же, как и ее родная дочь, подчеркнул Янис Юкша, адвокат и член-корреспондент РАЕН.

"Любой человек может иметь как биологических детей, так и приемных. Причем любое лицо, которое является ребенком (вне зависимости от условий приобретения статуса) наследодателя, может претендовать на наследство. Важно, чтобы этот ребенок был признан родным на основании действующего закона", — передает слова юриста "Инфореактор".

Претендовать на имущество Градовой может и вдовец, так как он вместе с детьми является наследником первой очереди. Эти условия действуют при отсутствии завещания. Если таковое имеется, оно будет заверено нотариусом. Если у наследников будут претензии, они смогут сообщить об этом в течение шести месяцев, отметил Юкша.