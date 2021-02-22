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19:17   22 Февраля 2021
Общество

Меркель объяснила свой призыв вакцинировать от коронавируса всех людей на Земле

Меркель объяснила свой призыв вакцинировать от коронавируса всех людей на Земле

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему необходимо прививать от коронавирусной инфекции все население планеты.

Только так можно победить пандемию. Проблема в том, что во время своего распространения коронавирус все время мутирует. В результате чего со временем эффективность уже созданных учеными вакцин будет постепенно снижаться.

Нужно, чтобы все государства имели возможность получить дозы для проведения вакцинации местного населения. Об этом Меркель рассказала после встречи "Большой семерки". Чтобы остановить распространение пандемии, необходимо, чтобы не менее 60% населения планеты либо уже переболели коронавирусом, либо получили от него прививку. Канцлер ФРГ также отметила о важности соблюдения баланса между "дипломатией" и вакцинацией, и чтобы этот вопрос решался между странами по справедливости.

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#меркель #вакцинация #коронавирус

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