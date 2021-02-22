Юлия Навальная вернулась из ФРГ в Россию

Жена арестованного блогера Алексея Навального Юлия прилетела Москву из Франкфурта.

Жена арестованного блогера Алексея Навального Юлия прилетела Москву из Франкфурта.

Супруга блогера прошла по столичному аэропорту в компании мужчин и отказалась отвечать на вопросы корреспондентов о цели ее визита в другую страну, передает телеканал "Царьград".

Несколько недель назад Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне с частной поездкой, сообщало Федеральное агентство новостей. За время своей поездки она пропустила приговор, вынесенный ее мужу по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, и апелляцию по делу "Ив Роше".

В Германии также уклоняются от ответа о целях приезда супруги блогера.