В Правительстве РФ появится координационный центр

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра Правительства РФ. Информацию об этом опубликовали в СМИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра Правительства РФ. Информацию об этом опубликовали в СМИ.

Координационный центр будет согласовывать работу различных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций... образовать Координационный центр Правительства РФ", — написано в документе.

Правительство РФ также утвердило положение о Координационном центре, организационно-техническое обеспечение деятельности которого возложено на Аналитический центр при кабинете министров.