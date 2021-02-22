Болгария следует антироссийской политике с тех пор, как в 2004 году страна вступила в НАТО, напомнил обозреватель «КП».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отреагировал на инициативу Министерства образования Болгарии реализовать программу «патриотического воспитания» в школах. По его словам, руководство страны действует по указке НАТО, а у альянса лишь одна задача — «пропитать мозги антироссийским ядом».

В беседе с «Царьградом» Баранец напомнил, что Болгария следует антироссийской политике с тех пор, как в 2004 году страна вступила в НАТО. В частности, недавно София пыталась препятствовать строительству «Турецкого потока». Здесь риторика страны идет в русле Соединенных Штатов и НАТО. Патриотизм, внедряемый в школах, будет не болгарским, а североатлантическим, уверен обозреватель «КП».

«Идеологи НАТО следят не только за тем, чтобы болгарская армия создавалась по лекалам альянса. Но и за тем, чтобы мозги болгар были пропитаны антироссийским ядом», — убежден Баранец.

Болгария отказывается от собственного патриотизма в угоду Западу, подчеркнул Баранец, напомнив, что болгары показывали мужество и патриотизм во многих войнах, включая Великую Отечественную.

Ранее Виктор Баранец заявил, что Россия ответит на попытку Украины атаковать Донбасс, не прибегая к переброске войск, тяжелой техники и авиации, как пугает украинская пропаганда.