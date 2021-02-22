Кадыров предложил украинскому вице-премьеру гордиться их совместным фото

Глава Чечни Рамзан Кадыров предпочел с иронией отнестись к скандалу, который на Украине был вызван его "совместным" фото с вице-премьером Олегом Уруским.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предпочел с иронией отнестись к скандалу, который на Украине был вызван его "совместным" фото с вице-премьером Олегом Уруским.

Случайный снимок, сделанный на открытии выставки IDEX-2021 в Абу-Даби, превратил украинский сектор Facebook в поле боя. В Сети появилась фотография, где рядом были запечатлены Кадыров и вице-премьер Украины Олег Уруский. Политики не предполагали совместного фото, и их засняли случайно, когда они шли по выставочному павильону рядом. Однако украинский премьер немедленно потребовал от Уруского объяснений, почему тот стоял рядом с чеченским лидером. С ним были солидарны и украинские комментаторы из числа ярых "патриотов". Сам Кадыров скандал назвал высосанным из пальца, когда узнал о нем.

Кадыров даже и не подозревал о существовании украинского вице-премьера до тех пор, пока в Сети не разразился скандал из-за их якобы совместной фотографии. Отдельно лидер Чеченской Республики подчеркнул, что если бы лично знал Уруского, то даже не стал ему пожимать руку, так как считает недостойным общаться с политиком, который несет ответственность за страдания собственного народа в Донбассе. Кадыров заметил, что для Уруского должно быть честью просто оказаться рядом с российской делегацией, и призвал его распечатать снимок и повесить на почетное место.