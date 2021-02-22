IT-специалист предостерег россиян от использования приложения Clubhouse

Американское приложение Clubhouse не отвечает стандартам безопасности и подвергает пользователей риску.

Американское приложение Clubhouse не отвечает стандартам безопасности и подвергает пользователей риску.

Так считает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, IT-специалист Владимир Зыков. По мнению эксперта, к американской соцсети следует относиться с осторожностью, пишет "ПолитЭксперт".

"Там на самом деле много различных опасностей. Во-первых, нужно понимать, что Clubhouse — это стартап, у которого мало мощностей, поэтому есть проблемы. У создателей мало тестов, которые могут проверять приложение на утечку персональных данных", — расскзал Зыков.

IT-специалист также добавил, что Clubhouse в последнее время стал популярен в среде мошенников. Преступники, представляясь миллионерами, предлагают пользователям приложения научиться зарабатывать "большие деньги", но для начала просят заплатить им.

Недавно телеканал "360" сообщал, что Роскомнадзор потребовал разблокировать аккаунт журналиста Владимира Соловьева в Clubhouse.