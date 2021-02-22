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18:04   22 Февраля 2021
Происшествия

Драка двух водителей парализовала автомобильное движение в Екатеринбурге

Драка двух водителей парализовала автомобильное движение в Екатеринбурге

Стычка на одной из дорог в Екатеринбурге привела к временной остановке движения. Причиной конфликта между водителями стали оскорбления.

Потасовка случилась на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Из-за разборок остановилось автомобильное движение. Конфликт разгорелся после того, как один из шоферов начал "задевать" другого.

Мужчина, находившийся за рулем Lada, обвинил "коллегу по цеху" в том, что он его подрезал. Тот в ответ обматерил оппонента, после чего между мужчинами завязалась драка, пишут местные СМИ. Когда скандалисты успокоились, они разъехались по разным сторонам. В полицию никто из них обращаться не стал.

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#екатеринбург #драка #автомобиль

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