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17:46   22 Февраля 2021
Происшествия

Девушку напоили и изнасиловали на вечеринке в Испании

Девушку напоили и изнасиловали на вечеринке в Испании

Полиция проводит проверку после инцидента с насилием на нелегальной тусовке, которая прошла в Испании.

Учасниками мероприятия стали звезды реалити-шоу "Остров искушений". По данным следствия, одна из девушек стала жертвой насилия. Сейчас правоохранители занимаются расследованием данного дела.

Происшествие случилось в муниципалитете Кольменарехо. В доме, где собрались любители вечеринок, одновременно находилось 50 молодых людей. Пострадавшая рассказала полиции, что ее напоили коктейлем, после которого она начала терять сознание. При этом девушка запомнила, что в таком состоянии ее склонили к сексуальной связи с пятью мужчинами, сообщил телеканал "360".

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#испания #вечеринка #оргия

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