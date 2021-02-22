Девушку напоили и изнасиловали на вечеринке в Испании

Полиция проводит проверку после инцидента с насилием на нелегальной тусовке, которая прошла в Испании.

Полиция проводит проверку после инцидента с насилием на нелегальной тусовке, которая прошла в Испании.

Учасниками мероприятия стали звезды реалити-шоу "Остров искушений". По данным следствия, одна из девушек стала жертвой насилия. Сейчас правоохранители занимаются расследованием данного дела.

Происшествие случилось в муниципалитете Кольменарехо. В доме, где собрались любители вечеринок, одновременно находилось 50 молодых людей. Пострадавшая рассказала полиции, что ее напоили коктейлем, после которого она начала терять сознание. При этом девушка запомнила, что в таком состоянии ее склонили к сексуальной связи с пятью мужчинами, сообщил телеканал "360".