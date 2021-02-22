Слова телеведущего Соловьева о «Спутнике V» подхватили за рубежом

Российскую вакцину сравнивают с «безотказным оружием» — автоматом Калашникова.

Ведущий инфекционист Венского медицинского университета Флориан Тальхаммер сравнил вакцину от коронавируса «Спутник V» с легендарным советским автоматом Калашникова. Речь идет о надежности и эффективности российского препарата. Однако параллель между АК-47 и отечественной вакциной провел телеведущий Владимир Соловьев.

«Спутник V» — как автомат Калашникова, русский пистолет-пулемет: простой, надежный и эффективный», — сказал председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины в интервью Kronen Zeitung.

Тальхаммер добавил, что о многообещающей российской вакцине писали в авторитетном медицинском журнале Lancet. Ранее там опубликовали результаты третьей фазы испытаний «Спутник V», которые подтвердили безопасность вакцины.

Как отмечает «Царьград», сравнение автоматом Калашникова за рубежом подхватили, услышав слова Владимира Соловьева. Позже его повторила и французская газета Le Monde.

Ранее точность такого сравнения оценил врач Александр Мясников. Медик также добавил, что простота и надежность облегчают массовое применение что оружия, что вакцин.

«Давно известно, что охотиться лучше с иностранным оружием, а вот воевать — с российским!» — сказал врач.

Первая в мире и в России вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий

Изначально западные СМИ отнеслись к разработке со скепсисом и попытались политизировать достижение российской науки, но на сегодняшний день более, чем в 30 странах одобрили регистрацию и применение «Спутника V».

Кроме «первенца», в РФ зарегистрирован еще один препарат — от центра «Вектор». А на днях в России появилась третья вакцина — «КовиВак». Она рекомендована людям с ослабленным иммунитетом.