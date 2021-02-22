Блинкен рассказал, какого сотрудничества с Россией ожидают в США

Власти США готовы взаимодействовать с РФ по стратегической стабильности, сообщил госсекретарь Америки Энтони Блинкен.

Власти США готовы взаимодействовать с РФ по стратегической стабильности, сообщил госсекретарь Америки Энтони Блинкен.

Американский политик заявил, что руководство Соединенных Штатов готово сотрудничать со всеми странами, в том числе с Россией и Китайской Народной Республикой по разработке норм поведения в космосе.

"Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, (связанных с) безопасностью", — сказал госсекретарь.

Энтони Блинкен рассказал о готовности к стратегическому сотрудничеству с РФ, выступая по аудиосвязи на сессии Конференции по разоружению ООН.