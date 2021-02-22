США хотят привлечь Россию и Китай к разработке норм поведения в космосе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Россией и Китаем для разработки правил поведения в космосе.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Россией и Китаем для разработки правил поведения в космосе.

Он также добавил, что США намерены добиваться налаживания сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере стратегической стабильности.

"Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов", — пояснил он.

Блинкен также добавил, что Белый дом планирует подготовить новый международного договор о запрещении производства расщепляющихся материалов для применения в ядерном оружии.