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17:23   22 Февраля 2021
Политика

США хотят привлечь Россию и Китай к разработке норм поведения в космосе

США хотят привлечь Россию и Китай к разработке норм поведения в космосе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Россией и Китаем для разработки правил поведения в космосе.

Он также добавил, что США намерены добиваться налаживания сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере стратегической стабильности.

"Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов", — пояснил он.

Блинкен также добавил, что Белый дом планирует подготовить новый международного договор о запрещении производства расщепляющихся материалов для применения в ядерном оружии.

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#россия #сша #китай

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