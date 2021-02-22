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17:13   22 Февраля 2021
Происшествия

Боевики убили посла Италии в ДР Конго

Боевики убили посла Италии в ДР Конго

Злоумышленники совершили нападение на колонну ООН рядом с городом Гома в Демократической Республике Конго. В результате их действий умер итальянский посол Лука Аттаназио.

Помимо представителя дипломатической миссии Италии, смертельные раны получил и солдат корпуса карабинеров. Вскоре местные СМИ выдвинули предположение о том, что радикалы планировали устроить захват заложников, сообщает телеканал "Царьград".

Руководитель Министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо после произошедшего выступил с речью, во время которой постарался поддержать семьи погибших. Также он пообещал приложить все усилия, чтобы призвать виновных в трагедии к ответственности.

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#смерть #посол #конго

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