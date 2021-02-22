Стало известно, кто имеет право на дополнительную выплату в 9500 рублей
Некоторым россиянам начисляют денежную выплату поверх пенсии. Кто может ее получить, рассказали специалисты Пенсионного фонда России.
Отмечается, что начислить выплату могут как россиянам, так и обладателям иностранного гражданства. Важным условием является наличие у гражданина знака "Житель осажденного Севастополя". Из вступивших в силу поправок в законодательство такие россияне приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны. В свою очередь им полагаются дополнительные денежные выплаты, пишет PRIMPRESS.
Например, ежемесячные выплаты фронтовикам, которые получают военные пенсии, увеличены на 9500 рублей. Также ветеранам полагается скидка в 50% при оплате услуг ЖКХ. Кроме того, им начисляют порядка 3 тыс. рублей в качестве ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). К Дню Победы ветеранам разово выплачивают 10 тыс. рублей.