Некоторым россиянам начисляют денежную выплату сверх основной пенсии. Кто может ее получить, рассказали специалисты Пенсионного фонда России.

Некоторым россиянам начисляют денежную выплату поверх пенсии. Кто может ее получить, рассказали специалисты Пенсионного фонда России.

Отмечается, что начислить выплату могут как россиянам, так и обладателям иностранного гражданства. Важным условием является наличие у гражданина знака "Житель осажденного Севастополя". Из вступивших в силу поправок в законодательство такие россияне приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны. В свою очередь им полагаются дополнительные денежные выплаты, пишет PRIMPRESS.

Например, ежемесячные выплаты фронтовикам, которые получают военные пенсии, увеличены на 9500 рублей. Также ветеранам полагается скидка в 50% при оплате услуг ЖКХ. Кроме того, им начисляют порядка 3 тыс. рублей в качестве ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). К Дню Победы ветеранам разово выплачивают 10 тыс. рублей.