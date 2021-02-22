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16:57   22 Февраля 2021
Технологии

Евросоюз планирует создать систему контроля движения на орбите

Евросоюз планирует создать систему контроля движения на орбите

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что европейские специалисты планируют создать космический интернет и систему контроля движения на орбите. 

По ее словам, власти Евросоюза приняли план действий, который предполагает усиление связей между гражданской, военной и космической промышленностью. При этом в рамках данной программы будет реализован ряд проектов в космической сфере.

"Во-первых, развитие беспилотных систем для военных и гражданских нужд. Во-вторых, создать эффективную систему спутникового интернета, которая должна гарантировать высокоскоростное, стабильное и эффективное подключение для всей Европы. В-третьих, создание системы контроля движения в космосе", — пояснила она.

Кроме того, страны Евросоюза намерены обеспечить себе "автономный доступ в космос", что предполагает способность осуществлять самостоятельные запуски без помощи России и США.

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#евросоюз #интернет #космос

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