Евросоюз планирует создать систему контроля движения на орбите

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что европейские специалисты планируют создать космический интернет и систему контроля движения на орбите.

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что европейские специалисты планируют создать космический интернет и систему контроля движения на орбите.

По ее словам, власти Евросоюза приняли план действий, который предполагает усиление связей между гражданской, военной и космической промышленностью. При этом в рамках данной программы будет реализован ряд проектов в космической сфере.

"Во-первых, развитие беспилотных систем для военных и гражданских нужд. Во-вторых, создать эффективную систему спутникового интернета, которая должна гарантировать высокоскоростное, стабильное и эффективное подключение для всей Европы. В-третьих, создание системы контроля движения в космосе", — пояснила она.

Кроме того, страны Евросоюза намерены обеспечить себе "автономный доступ в космос", что предполагает способность осуществлять самостоятельные запуски без помощи России и США.