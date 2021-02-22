Ищенко рассказал о возросших ставках в поединке за «Северный поток — 2»

Благодаря провокациям США проблема российского газопровода «Северный поток — 2» перестала быть чисто экономической и приобрела политическую нагрузку. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в материале для сайта Украина.ру.

Благодаря провокациям США проблема российского газопровода «Северный поток — 2» перестала быть чисто экономической и приобрела политическую нагрузку. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко в материале для сайта Украина.ру.

По его словам, политическая нагрузка на проект постоянно усиливается и вскоре может превзойти экономическую. Ищенко напомнил, что на государственном уровне в Евросоюзе только Германия отстаивает «СП-2», и то не всегда последовательно. При этом сам «Газпром» уже намекал европейским партнерам, что готов отказаться от газопровода, пишет политолог.

«Однако эти намеки были практически сразу дезавуированы Россией на политическом уровне. Что, собственно, и является подтверждением того факта, что по своей значимости для участников противостояния политическая и экономическая составляющие проекта как минимум сравнялись. Если у "Газпрома" есть возможность на сегодня законсервировать стройку и подождать лучших времен, то для России как для государства такое решение неприемлемо,— указывает Ищенко.

Если строительство заморозят по инициативе российской стороны, то многие решат, что Россия сломалась под давлением США. Если же окажется, что газопровод все же придется заморозить, но по предложению европейцев, то в таком случае сломавшейся под давлением предстанет Европа, рассуждает эксперт.

Принципиален вопрос «СП-2» и для США — если не удастся остановить или еще на пару лет отложить проект, то весь мир увидит, что всей американской мощи хватило лишь на год. По мнению Ищенко, после этого с рекомендациями Америки будут куда меньше считаться.

«Проект перерос чистую экономику и несет для обеих сторон существенные политические риски. А это повышает цену вопроса и, следовательно, накал борьбы. Не случайно начиная с прошлого года поддержку строящим поток судам почти постоянно оказывают корабли ВМФ России, защищая их от провокаций США и их союзников», — резюмирует автор.

«Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленобласти, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

США в декабре 2019 года ввели ограничения на работу внутри проекта, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Москва неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и выгоден Европе. В Германии выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные американские санкции.