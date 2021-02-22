Дмитрий Медведев не присутствует на встрече президентов РФ и Белоруссии в Сочи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг участие замглавы Совбеза Дмитрия Медведева во встрече лидеров Белоруссии и России в Сочи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг участие замглавы Совбеза Дмитрия Медведева во встрече лидеров Белоруссии и России в Сочи.

Сегодня там проводятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Белорусский лидер несколько дней назад приехал в Россию для поведения переговоров с российскими властями. В понедельник, 22 февраля, в Сочи он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. На встрече обсуждалось межгосударственное сотрудничество, а также дорожные карты о различным направлениям сотрудничества Москвы и Минска.