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16:44   22 Февраля 2021
Политика

Reuters: ЕС согласовал санкции против российских силовиков

Reuters: ЕС согласовал санкции против российских силовиков

Главы МИД стран Евросоюза предложили ввести санкции против руководителей силовых ведомств России.

По данным агентства Reuters, на встрече в Брюсселе согласовано решение о внесении в черный список главы Следственного комитета России, главы Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурора и командующего Росгвардией.

Ссылаясь на дипломатический источник, агентство сообщило, что в ЕС начали процедуру по введению ограничительных мер к россиянам из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

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#россия #ес #санкции

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