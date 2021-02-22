Reuters: ЕС согласовал санкции против российских силовиков

Главы МИД стран Евросоюза предложили ввести санкции против руководителей силовых ведомств России.

Главы МИД стран Евросоюза предложили ввести санкции против руководителей силовых ведомств России.

По данным агентства Reuters, на встрече в Брюсселе согласовано решение о внесении в черный список главы Следственного комитета России, главы Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурора и командующего Росгвардией.

Ссылаясь на дипломатический источник, агентство сообщило, что в ЕС начали процедуру по введению ограничительных мер к россиянам из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.