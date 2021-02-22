Сенатор Цеков рассказал о желании ФРГ улучшить отношения с Россией, а не с США

Берлин проявил интерес к вопросу водной блокады Крыма, потому что хотел бы налаживания отношений с Москвой больше, чем с Вашингтоном, полагает российский сенатор Сергей Цеков.

Берлин проявил интерес к вопросу водной блокады Крыма, потому что хотел бы налаживания отношений с Москвой больше, чем с Вашингтоном, полагает российский сенатор Сергей Цеков.

Депутат бундестага ФРГ Вольдемар Гердт намерен поднять вопрос о водной блокаде Крыма, которую устроила Украина. Сергей Цеков в беседе с НСН объяснил, что Германия может обратиться к Украине и призвать ее снять водную блокаду полуострова. Однако Берлин все равно будет в дальнейшем финансировать Украину, отметил сенатор.

"Германия однозначно тяготеет к России и хотела бы с нашей страной иметь более тесные, дружеские связи", — утверждает Сергей Цеков.

Интерес к вопросу водной блокады Крыма показал, что ФРГ больше заинтересована в развитии отношений с РФ, а не с США, заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что бундестаг обсудит "средневековые методы" Украины по водной блокаде Крыма. В ФРГ предложили разобраться, на каком основании Киев выносит решения о перекрытии воды, передавал телеканал "360".