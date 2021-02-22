Елена Драпеко выразила соболезнования семье Екатерины Градовой

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко вспомнила о самой знаковой роли Екатерины Градовой в фильме "Семнадцать мгновений весны".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко вспомнила о самой знаковой роли Екатерины Градовой в фильме "Семнадцать мгновений весны".

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет. Всенародную любовь и славу ей принесли роли в картинах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

Елена Драпеко почтила память легендарной советской актрисы и вспомнила ее роль радистки Кэт. По словам парламентария, Градова смогла воплотить в образе серьезной разведчицы теплоту и невероятную человечность.

"В ней было столько доброты, теплоты, несмотря на то, что она играла стальную разведчицу. В этой роли проявилась вся сущность Кати. Она и в жизни была мягкой, человечной. Мы же все лепим образы из себя. И очень жаль, что она ушла, потому что могла бы еще пожить, порадовать нас новыми ролями. Интерес к ней был и со стороны ее коллег, и со стороны кинематографа", — сказала Драпеко корреспонденту Nation News.

О смерти Екатерины Градовой сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова. Причину смерти своей матери она не назвала. Дата и место похорон пока неизвестны.