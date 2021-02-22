Васильева считает роковой роль радистки Кэт для Екатерины Градовой

Актриса Татьяна Васильева поделилась воспоминаниями о звезде фильма "Семнадцать мгновений весны", которая скончалась 22 февраля.

Актриса Татьяна Васильева поделилась воспоминаниями о звезде фильма "Семнадцать мгновений весны", которая скончалась 22 февраля.

Обе артистки учились в Школе-студии МХАТ. Они были ровесницами, однако Градова выглядела серьезнее и взрослее, заметила Татьяна Васильева. Коллега покойной звезды вспоминала, что та уже в молодости была очень успешна — ее часто замечали режиссеры. Также ей доверяли главные роли как в театре, так и в кино. После завершения учебы в вузе актриса служила в Театре Маяковского, где также была весьма востребованной.

"К ней всегда было особенное отношение в школе-студии, потому что по своему взгляду, по воспитанию она была намного взрослее. У нее были очень серьезные планы, и они всегда осуществлялись", — рассказала Татьяна Васильева.

Градова играла в спектаклях "Женитьба Фигаро" и "Дядя Ваня". Однако советским и российским зрителям она известна в первую очередь как радистка Кэт в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны". Татьяна Васильева заметила, что после съемок в киноленте на актрису обрушилась слишком большая слава, поэтому она считает эту роль роковой.

"Звездная роль ее в "Семнадцати мгновениях весны"… Но тут она сыграла одновременно великую роль и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…", — заключила собеседница Пятого канала.

Екатерина Градова умерла 22 февраля 2021 года. Об этом сообщила Мария Миронова, дочь актрисы от брака с Андреем Мироновым. Причину смерти матери она не озвучила.