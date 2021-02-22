Этикетка пива с российским флагом стала причиной скандала на Украине

Пивоваренный завод на Украине выпустил пиво, на этикетке которого присутствует российская символика. Инцидент прокомментировал киевский блогер Анатолий Штефан.

Пивоваренный завод на Украине выпустил пиво, на этикетке которого присутствует российская символика. Инцидент прокомментировал киевский блогер Анатолий Штефан.

По его словам, большего всего смутило присутствие флага РФ на этикетке и изображение Храма Василия Блаженного на Красной площади. Кроме того, алкогольный напиток назвали в честь российской столицы. Однако описание продукта на бутылке переведено на украинский язык.

"Тут дело не в названии пива, а больше в триколоре. Без слов…" — написал Штефан в социальных сетях.

Согласно полученной информации, алкогольный напиток был произведен в городе Кременная Луганской области. Завод находится на подконтрольной Украине территории. Однако учредитель предприятия зарегистрирован в Киеве.

Телеканал "360" ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против магазина "Спортмастер", который зарегистрирован в Сингапуре. Предприятию запретили заниматься экономической деятельностью, осуществлять транзит и перевозку товаров на три года.