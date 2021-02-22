Росгвардия выпустила видеоролик, посвященный Дню защитника Отечества

Росгвардейцы выполняют свой служебный долг ежедневно, при этом нередко рискуя своей жизнью. Специально к 23 февраля сотрудники ведомства подготовили видео.

Росгвардейцы выполняют свой служебный долг ежедневно, при этом нередко рискуя своей жизнью. Специально к 23 февраля сотрудники ведомства подготовили видео.

В ролике сотрудники ОМОН показали россиянам, с каким риском для жизни они сталкиваются. Каждый день, уходя на работу, никто из них не может пообещать, что он вернется домой. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии всегда придут на помощь всем нуждающимся, несмотря на опасности.

Каждый из них дал клятву верой и правдой служить Отечеству. Подвиги росгвардейцев регулярно появляются в средствах массовой информации. Многие после выхода на пенсию ведут активную работу в общественных ветеранских организациях, чтобы передать свой опыт и знания новому поколению защитников Отечества.