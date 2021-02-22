Пенсионный фонд представил список льгот и выплат, которые полагаются мужчинам

Специалисты ПФР озвучили подробный список льгот и выплат, полагающиеся представителям мужского пола в Российской Федерации.

Специалисты ПФР озвучили подробный список льгот и выплат, полагающиеся представителям мужского пола в Российской Федерации.

Мужчины составляют около трети всех получателей пенсий, при этом их также, как и женщин, ждет повышение пенсионного возраста. Через семь лет он будет равен 65 годам. В текущем году на пенсию имеют право выйти мужчины, рожденные в первой половине 1960 года. Страховая пенсия по старости требует наличия минимум 12 летнего стажа, пишет PRIMPRESS.

Для мужчин также предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. К примеру, если он работал в тяжелых условиях. В данном случае повышение возраста на него не распространяется. Право на льготную пенсию имеют педагоги, артисты и врачи.

Мужчины со страховым стажем не меньше 42 лет также имеют возможность выйти на пенсию досрочно, на два года раньше достижения пенсионного возраста, но не ранее 60 лет. При назначении данной пенсии в исчисление страхового стажа включаются период работы или другой деятельности на территории РФ.

Для тех, кто никогда не работал, также предусмотрена пенсия. но не страховая, а социальная по старости. Она назначается на 5 лет позже общего пенсионного возраста.