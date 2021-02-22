Сенатор Джабаров назвал жалобы Великобритании в адрес России «мелкими укусами»

Запад не стесняется применять тактику двойных стандартов по отношению к РФ, напомнил Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае. Такое заявление распространило внешнеполитическое ведомство в понедельник, 22 февраля.

По словам Рааба, в упомянутых странах систематически нарушаются права человека и не соблюдаются международные соглашения, что требует действий со стороны международного сообщества. В заявлении упоминается ситуация вокруг блогера Алексея Навального, который был осужден на 2,8 лет колонии за нарушение режима испытательного срока по делу «Ив Роше».

Говоря о положении в Белоруссии, Рааб назвал прошедшие в 2020 году выборы президента сфальсифицированными. Он также осудил «жестокое подавление [президентом Александром] Лукашенко тех, кто призывал к переменам».

Однако в обнародованной речи министра не говорится ни о массовых преследованиях властями США несогласных с результатами президентских выборов, ни о продолжающихся жестких разгонах полицией многотысячных протестов в Испании, ни о лишении свободы испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за критику монархии и «восхваление терроризма» в песнях и соцсетях.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Запад не стесняется применять тактику двойных стандартов по отношению к России, чтобы в глазах мирового сообщества выставить ее «исчадием ада».

«Я думаю, это контрпродуктивные попытки. Они мало повлияет на нас, потому что мы действуем строго в соответствии с нашей Конституцией. Их вмешательства в наши внутренние дела вызывают лишь раздражение», — отметил сенатор в комментарии «Политике Сегодня».

Кроме Москвы, нападкам со стороны Лондона подвергся Пекин. Часть выступления Рааба посвящена положению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае из-за нарушения прав уйгуров. По его словам, ситуация в регионе находится «за пределами дозволенного».

«Грубые нарушения, о которых сообщается, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин, чрезмерны и крайне распространены. Спецпредставитель ООН по правам человека или другой независимый эксперт, занимающийся расследованиями, должен – я повторяю, должен – получить срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян»— приводятся выдержки из его выступления.

Впрочем, Россия и Китай, будучи членами Совета Безопасности ООН, заблокируют подобного рода инициативы, отметил Джабаров. По мнению сенатора, международному комитету стоит игнорировать выпады со стороны Лондона, а не делать громких заявлений.

Надо не обращать внимания на подобные мелкие укусы. Британцы особенно любят нас горячей любовью. Вспомним провокации по делу Скрипалей другие скандалы. Чем больше мы обращаем внимания на подобные выпады, тем больше мы их подталкиваем к тому, чтобы они изобретали что-то новое. Пусть пошумят. Китай, к слову, никак не замечает подобные заявления», — заключил Джабаров.

МИД России ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию вокруг Навального, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о блогере.