Доктор Кон назвала три признака работоспособности вакцины от COVID-19

Три побочных эффекта могут указать на работоспособность вакцины от коронавируса. Их перечислила доктор Аманда Кон из США.

Три побочных эффекта могут указать на работоспособность вакцины от коронавируса. Их перечислила доктор Аманда Кон из США.

Первый признак, свидетельствующий, что вакцина работает – боль в месте укола. Второй признак – чувство усталости, когда люди ощущают себя после прививки разбитыми. Еще один побочный эффект, на который следует обратить внимание – лихорадка с температурой в промежутке от 37,1 до 38,0 градусов.

Наличие этих симптомов говорит, что вакцина делает свою работу и укрепляет защитные силы организма для борьбы с коронавирусом. Побочные эффекты, как отметила Кон, могут длиться пару дней. Беспокоиться при этом не следует.

"Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь", — подчеркнула врач.

Немецкие медики ранее заявили о необходимости быстро привить все население от коронавируса. В этом случае ситуацию с COVID-19 удастся взять под контроль к осени.