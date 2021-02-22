Доктор Кон назвала три признака работоспособности вакцины от COVID-19
Три побочных эффекта могут указать на работоспособность вакцины от коронавируса. Их перечислила доктор Аманда Кон из США.
Первый признак, свидетельствующий, что вакцина работает – боль в месте укола. Второй признак – чувство усталости, когда люди ощущают себя после прививки разбитыми. Еще один побочный эффект, на который следует обратить внимание – лихорадка с температурой в промежутке от 37,1 до 38,0 градусов.
Наличие этих симптомов говорит, что вакцина делает свою работу и укрепляет защитные силы организма для борьбы с коронавирусом. Побочные эффекты, как отметила Кон, могут длиться пару дней. Беспокоиться при этом не следует.
"Это не COVID-19. Это ваше тело формирует иммунный ответ на белок, имитирующий болезнь", — подчеркнула врач.
Немецкие медики ранее заявили о необходимости быстро привить все население от коронавируса. В этом случае ситуацию с COVID-19 удастся взять под контроль к осени.