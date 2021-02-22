Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли почти на 1 млрд

Долги по штрафам ГИБДД за прошедший год увеличились почти на 1 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Долги по штрафам ГИБДД за прошедший год увеличились почти на 1 млрд рублей. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

По имеющейся информации, на 1 января, у судебных приставов находилось более 13 млн дел о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД за нарушение ПДД, общая сумма которых превышает 11 млрд рублей.

Служба приставов отмечает, что количество исполнительных производств увеличилось на 1,5 млн рублей, а средняя задолженность по штрафу составляет около 830 рублей, говорится в сообщении ФССП.

Федеральная служба судебных приставов также заявила, что взыскала с невыездных должников более 46 млрд рублей.