Еще два запуска "Союза-2" могут состояться с Восточного летом 2021 года

Дополнительные запуски ракет-носителей "Союз-2" могут состояться с космодрома Восточный в интересах британской компании OneWeb. Они намечены на июнь и июль 2021 года.

Дополнительные запуски ракет-носителей "Союз-2" могут состояться с космодрома Восточный в интересах британской компании OneWeb. Они намечены на июнь и июль 2021 года.

В 2021 году планируется запустить всего шесть-семь ракет "Союз-2". По просьбе французской компании Arianespace в график могут добавить еще два старта "Союза-2" по 36 спутников OneWeb в каждом, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

"Июньский старт возможен с высокой долей вероятности, а июльский – пока под вопросом", – рассказал один из источников агентства.

Контракт между Arianespace и OneWeb на пуски "Союзов" с космодромов Байконур, Восточный и Куру подписали в 2015 году. В 2021 году планируется запустить восемь-десять спутников. К концу следующего года компания OneWeb намерен развернуть группировку из 648 спутников.