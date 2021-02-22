Пушков заявил о двойных стандартах в СМИ США в отношении Трампа и Байдена

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о тотальном перерождение американской журналистики. Он обратил внимание на освещение событий США в СМИ.

Сенатор РФ Алексей Пушков рассказал о тотальном перерождение американской журналистики. Он обратил внимание на освещение событий США в СМИ.

Пушков считает, что при экс-президенте США Дональде Трампе СМИ слишком драматизировали. Они обращали внимание на любые происшествия, дабы выставить Трампа не в лучшем свете. Однако при действующем президенте Джо Байдене политика журналистики изменилась.

Сенатор отреагировал на недавнюю информацию о том, что за первый месяц президентства Байдена в США скончались с COVID-19 почти 100 тысяч американцев. Данные не получили широкого распространения.

"Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали", — прокомментировал сенатор.

Но ведущие СМИ стали наемными или добровольными ландскнехтами демократов и либералов, заключил Пушков. Он считает, что это проявление двойных стандартов.