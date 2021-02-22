Муниципалитетам Хабаровска выделят дополнительные средства на ремонт

Правительство выделит дополнительные средства муниципалитетам Хабаровского края. Денежные средства потратят на ремонт коммунальных предприятий.

Правительство выделит дополнительные средства муниципалитетам Хабаровского края. Денежные средства потратят на ремонт коммунальных предприятий.

Всего на проведение ремонтной кампании из регионального бюджета выделят более 74,6 млн рублей сообщили в отраслевом ведомстве.

Власти отметили, что поддержку краевого правительства получат города Бикин, Вяземский, Советская Гавань, поселки Охотск, Солнечный, Лазарев и Корфовский, а также 13 поселений. На выделенные деньги закупят котлы, дизель-генераторы, материалы и оборудование для капремонта объектов коммунального хозяйства.

Проведение капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства обеспечит жителей надежными и качественными коммунальными услугами, а также подготовить отрасль к предстоящему отопительному период.