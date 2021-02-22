Почти половина республиканцев поддержат Трампа с идеей создания новой партии

Всего четыре процента опрошенных изменили свое отношение к бывшему президенту США Дональду Трампу в негативную сторону после процесса импичмента.

Всего четыре процента опрошенных изменили свое отношение к бывшему президенту США Дональду Трампу в негативную сторону после процесса импичмента.

Поддержать Трампа на следующих президентских выборах готовы 59% избирателей-республиканцев, передает ТАСС со ссылкой на опрос газеты USA Today и Саффолкского университета. При этом 46% респондентов намерены пойти за бывшим американским лидером, если тот создаст новую партию.

"Опрос показывает, что поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента в Сенате", — отметили авторы исследования.

Половина участников опроса считают, что Республиканской партии следует терпимее относиться к Трампу. Всего 27% респондентов отказались менять свою партийную принадлежность.