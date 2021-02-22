Вирусолог Чепурнов назвал лучшее время для вакцинации переболевших COVID-19

Переболевшим коронавирусом людям стоит проверять уровень антител раз в два месяца, посоветовал профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК.

Переболевшим коронавирусом людям стоит проверять уровень антител раз в два месяца, посоветовал профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с РБК.

Специалист уточнил, что после перенесенного заболевания лучше сдать анализы. У некоторых людей антитела могут сходить на нет спустя пару месяцев, а у других они могут находиться в большой концентрации на протяжении длительного периода.

"Я знаю случаи, когда через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", — объяснил врач.

Чепурнов отметил, что если уровень содержания антител кардинально изменился и приблизился к "серой зоне", то есть он находится между положительными и отрицательными значениями, тогда можно сделать прививку от COVID-19.