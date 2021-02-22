Американские ученые назвали безопасную норму потребления сахара

Обилие сахара в продуктах привело к тому, что человек стал потреблять значительно больше лишних калорий. Об этом сообщает американский журнал о медицине Health.

Обилие сахара в продуктах привело к тому, что человек стал потреблять значительно больше лишних калорий. Об этом сообщает американский журнал о медицине Health.

По последним данным, человек потребляет до 17 столовых ложек сахара в сутки. Специалисты советуют включать в рацион максимум до 10% от суточной нормы калорий добавленных сахаров. Таким образом, женщине следует потреблять около 24 граммов, а мужчине не более 36 граммов.

Врачи напомнили, что неограниченное потребление сахара не только развивает кариес и провоцирует появление акне, но и повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Поэтому лучше ограничить потребление продуктов с большим содержанием сахара, например, газировки.