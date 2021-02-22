Японцы призвали властей ответить на размещение РФ средств РЭБ на Курилах

Японским властям необходимо всерьез задуматься о насыщении Хоккайдо вооружением в ответ на размещение Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Курилах.

Японским властям необходимо всерьез задуматься о насыщении Хоккайдо вооружением в ответ на размещение Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Курилах.

Такое мнение активно начали распространять японские пользователи в комментариях под статьей Sankei Shimbun о действиях российской стороны на Курильских островах. Авторы материала отметили высокий потенциал Москвы в ведении электронной и электромагнитной войны. По их словам, он один из сильнейших в мире.

"Если Япония будет демонстрировать свою слабость, то Россия легко "оттяпает" у нас половину Хоккайдо! Нам нужно активно вооружаться", — заявил один из юзеров.

При этом нашли и те, кто призвал соотечественников остудить свой пыл, обратив внимание на возможность России разместить на "северных островах" ядерные ракеты. Токио следует воспринимать Москву как равного себе, это не та страна, "с которой можно мямлить", заключил пользователь.