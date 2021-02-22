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4:56   22 Февраля 2021
Общество

Сайт Минобороны к 23 февраля открыл раздел о героях военных лет

Сайт Минобороны к 23 февраля открыл раздел о героях военных лет

Архивные документы о героях Великой Отечественной войны были обнародованы на сайте Министерства обороны РФ. Их опубликовали в рамках познавательного раздела "Антология 23 февраля".

Пользователи Сети могут прочитать тексты газеты "Красная звезда" в номерах за 23 февраля с 1942-1945 годов и иные документы. Архивные файлы расскажут о подвигах подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии.

Кроме того, в разделе есть наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ на всех героев СССР, о которых было написано в газете. День защитника Отечества традиционно отмечается в России 23 февраля.

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#минобороны #23 февраля #архивы

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