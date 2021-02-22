Специалист Седов предостерег от совместного использования одного аккаунта

Практика использования одного аккаунта несколькими людьми набирает обороты. Но нужно ли следовать этому тренду, рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Практика использования одного аккаунта несколькими людьми набирает обороты. Но нужно ли следовать этому тренду, рассказал специалист по информационной безопасности Олег Седов.

Использовать один аккаунт можно для просмотра фильмов с друзьями или сохранения контента в облачном хранилище. Но источником возможных проблем может стать не виртуальный, а реальный мир. И даже если с человеком на данный момент сохраняются доверительные отношения, никто не знает, какими они будут спустя время, отметил Олег Седов в беседе с радио Sputnik.

Для безопасности можно настроить политику конфиденциальности и для общего доступа открыть только некоторые папки. Желательно пользоваться платным сервисом. Если требуется зайти в аккаунт с другого компьютера, рекомендуют включить режим анонимности и почистить историю браузера после манипуляций, добавил Седов.