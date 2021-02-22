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4:33   22 Февраля 2021
Общество

Новые требования к российским пунктам техосмотра вступят в силу в сентябре

Новые требования к российским пунктам техосмотра вступят в силу в сентябре

Министерство транспорта России подготовило поправки в приказ о требованиях к помещениям для техосмотра. Ожидается, что они вступят в силу с 1 сентября.

Приказ начнет действовать 1 марта. Согласно распоряжению, владельцы ТО обязаны организовать капитальный ремонт в пунктах техосмотра. В частности помещения должны быть оснащены просторными воротами и глубокими ямами. Ужесточение мер не поддержали многие водители. По России наблюдается нехватка пунктов, из-за чего создается угроза автомобильных и автобусных очередей.

Во избежание неприятностей законодатели пришли к выводу о необходимости ослабить еще не вступивший в силу указ. Так, для осмотра грузовиков массой до 3,5 тонны или автобусов до пяти тонн при условии наличия специальной ямы высота здания может составлять 3,3 метра. Аналогичное правило коснется и высоты ворот, передает "Российская газета".

Поправки вступят в силу с 1 сентября. До этого момента все операторы должны работать по прежним правилам.

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#россия #минтранс #пункты техосмотра

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