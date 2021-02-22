Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:10   22 Февраля 2021
Армия

Украина "похвастается" на выставке в ОАЭ советским оружием

Украина "похвастается" на выставке в ОАЭ советским оружием

Модифицированное оружие СССР будет представлено украинской стороной как перспективное на международной выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби.

Государственный концерн "Укроборонпром" "похвастается" новейшими разработками ракет, сообщило Федеральное агентство новостей. На мероприятии будет показан противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" и реактивная система "Ольха".

Однако так называемая "перспективная" ракета "Нептун" — это модифицированная советская ракета X-35. Оружие было выпущено во второй половине 70-х годов. "Ольха" также является модифицированным оружием СССР. Представленный Украиной танк "Оплот" стал модификацией танка Т-80, созданного конструкторами до распада Советского Союза.

В выставочном центре в столице ОАЭ будут представлены разработки более 900 ведущих оборонных компаний, представляющих 59 стран мира. Мероприятие завершится 25 февраля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #оаэ #нептун #абу-даби

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров