Украина "похвастается" на выставке в ОАЭ советским оружием

Модифицированное оружие СССР будет представлено украинской стороной как перспективное на международной выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби.

Модифицированное оружие СССР будет представлено украинской стороной как перспективное на международной выставке IDEX-2021, которая пройдет в Абу-Даби.

Государственный концерн "Укроборонпром" "похвастается" новейшими разработками ракет, сообщило Федеральное агентство новостей. На мероприятии будет показан противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" и реактивная система "Ольха".

Однако так называемая "перспективная" ракета "Нептун" — это модифицированная советская ракета X-35. Оружие было выпущено во второй половине 70-х годов. "Ольха" также является модифицированным оружием СССР. Представленный Украиной танк "Оплот" стал модификацией танка Т-80, созданного конструкторами до распада Советского Союза.

В выставочном центре в столице ОАЭ будут представлены разработки более 900 ведущих оборонных компаний, представляющих 59 стран мира. Мероприятие завершится 25 февраля.