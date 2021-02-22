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3:37   22 Февраля 2021
Общество

Немецкие медики хотят обуздать коронавирус к осени 2021 года

Немецкие медики хотят обуздать коронавирус к осени 2021 года

Германия рассчитывает привить все население страны от COVID-19 в короткие сроки. Местные врачи таким образом надеются остановить распространение коронавируса.

На вакцинации всех жителей Германии настаивает глава Междисциплинарной ассоциации интенсивной терапии и неотложной медицины ФРГ Гернот Маркс. В противном случае, по его мнению, будут появляться все новые мутации и взять ситуацию с коронавирусом под контроль будет проблематично.

"Если получится в скором времени привить всех жителей, то, возможно, мы возьмем под контроль ситуацию с коронавирусом в конце третьего квартала 2021 года", — подчеркнул Маркс.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Германии в середине декабря прошлого года. Прививки в этой стране сделали около 4,8 миллиона человек.

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#германия #вакцинация #коронавирус

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