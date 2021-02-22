Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:20   22 Февраля 2021
Общество

Более 60 квартир предоставят детям-сиротам к концу года в Чите

Более 60 квартир предоставят детям-сиротам к концу года в Чите

Служба единого заказчика Забайкальского края планирует купить 62 квартиры для размещения детей-сирот по договорам участия в долевом строительстве.

Соответствующие аукционы уже объявлены, отметили в пресс-службе минстроя региона. Начальная максимальная цена жилья составляет 2,5 миллиона рублей, передает "Чита.ру".

Квартиры должны быть с чистовой отделкой и находиться в Чите. В них необходимо постелить ламинат или линолеум, а в туалете и на балконе — напольную плитку. Кроме того, в жилых помещениях будет мойка, раковина, ванна, электрическая плита и унитаз. Застройщик обязан к 15 ноября получить разрешение на эксплуатацию, а до 1 декабря выдать новым жильцам ключи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#чита #квартиры #дети-сироты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров