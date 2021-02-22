Более 60 квартир предоставят детям-сиротам к концу года в Чите

Служба единого заказчика Забайкальского края планирует купить 62 квартиры для размещения детей-сирот по договорам участия в долевом строительстве.

Служба единого заказчика Забайкальского края планирует купить 62 квартиры для размещения детей-сирот по договорам участия в долевом строительстве.

Соответствующие аукционы уже объявлены, отметили в пресс-службе минстроя региона. Начальная максимальная цена жилья составляет 2,5 миллиона рублей, передает "Чита.ру".

Квартиры должны быть с чистовой отделкой и находиться в Чите. В них необходимо постелить ламинат или линолеум, а в туалете и на балконе — напольную плитку. Кроме того, в жилых помещениях будет мойка, раковина, ванна, электрическая плита и унитаз. Застройщик обязан к 15 ноября получить разрешение на эксплуатацию, а до 1 декабря выдать новым жильцам ключи.